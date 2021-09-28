Москва, 28 сентября, 2021, 13:07 — ИА Регнум. В вопросе назначения на пост главного тренера сборной России по хоккею Алексея Жамнова главное, чтобы «не стало хуже, чем в футболе». Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Цитата из м/ф «Шайбу! Шайбу!». Реж. Борис Дёжкин. 1964. СССР Хоккей

«Главное, чтобы в хоккее не стало хуже, чем в футболе», — сказал Песков.

Он напомнил, что Кремль не занимается вопросами хоккея в стране, «хотя это очень популярный вид спорта, и он любим главой государства».