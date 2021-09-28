Бишкек, 28 сентября 2021, 13:06 — REGNUM Алмамбет Шыкмаматов освобождён от должности министра инвестиций Киргизии. Соответствующий указ об отставке подписал президент республики Садыр Жапаров.
Как сообщало ИА REGNUM, о намерении уйти в отставку с занимаемого поста министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов заявил накануне, 27 сентября, на встрече с главой государства.
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Свое решение Шыкмаматов объяснил тем, что хочет принять участие в предстоящих выборах в республиканский парламент в качестве кандидата в депутаты. Выборы запланированы на 28 ноября 2021 года.