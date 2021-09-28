Бишкек, 28 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. Алмамбет Шыкмаматов освобождён от должности министра инвестиций Киргизии. Соответствующий указ об отставке подписал президент республики Садыр Жапаров.

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Как сообщало ИА REGNUM, о намерении уйти в отставку с занимаемого поста министр инвестиций Алмамбет Шыкмаматов заявил накануне, 27 сентября, на встрече с главой государства.

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Свое решение Шыкмаматов объяснил тем, что хочет принять участие в предстоящих выборах в республиканский парламент в качестве кандидата в депутаты. Выборы запланированы на 28 ноября 2021 года.