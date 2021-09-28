Москва, , 13:18 — REGNUM Монополизация информационного рынка несет в себе не меньшую угрозу, чем любого другого. Об этом 28 сентября заявил шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик на круглом столе в Москве.

Шеф-редактор ИА REGNUM, политический аналитик Юрий Баранчик © Алексей Стратоннико

«Я, как представитель информационного агентства, вижу всю сложность ситуации и ее опасность. Дело в том, что монополизация рынка и не только информационного, она всегда опасна», — сказал Баранчик.

По его мнению, это связано с тем, что, став монополистом компания получает право игнорировать законы государства, а также своих конкурентов и устанавливать монопольно высокие цены.

«В частности, в Москве «Яндекс» поглотил две компании-агрегатора такси. И как активный пользователь такси могу сказать, что цены выросли. И проблема, которая существует на рынке такси, мы видим аналогичную проблему на рынке информационных услуг, на рынке выдачи трафика», — сказал Баранчик.

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