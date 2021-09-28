Киев, , 13:07 — REGNUM С начала текущего года на Украине в настоящий момент зафиксированы самые высокие темпы распространения коронавируса, при том, что вакцинация отстает от запланированных показателей, говорится в сообщении телеканала «112».

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Журналисты обращают внимание, что ситуацию с распространением коронавируса на Украине могло бы изменить производство в Харькове российской вакцины «Спутника V», о чем ранее договорился глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук. В Киеве показательно отказались от такого предложения.

«Еще зимой глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук говорил, что для этого есть и персонал и мощности. Но официальный Киев отказался», — говорится в материале.

ИА REGNUM напоминает, что согласно официальным данным, на Украине за минувшие сутки выявлено 6 552 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19. Это более чем в два раза превышает показатель, зафиксированный накануне. В Минздраве Украины заявили, что готовят к пику заболеваемостикоронавируса в ноябре, но допускают высокую нагрузку на медицинскую систему страны уже в октябре. Сам Медведчук, достигший предварительных договоренностей с Россией по поводу вакцины, в настоящий момент обвиняется в государственной измене и находится под домашним арестом.