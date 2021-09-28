Владикавказ, 28 сентября, 2021, 13:04 — ИА Регнум. В Северной Осетии посещение музеев для школьников станет бесплатным. Поручение обеспечить такую возможность для детей отдал глава РСО-Алании Сергей Меняйло в ходе аппаратного совещания 27 сентября.

Tretyakovgallery.ru В музее

В минобре региона совместно с минкультом уже начали реализовывать эту задачу. Как сообщили в пресс-службе ведомства, решено, что бесплатно посещать музеи смогут все школьники в возрасте до 14 лет. А с 14 лет каждый из них получит возможность оформить Пушкинскую карту.

По словам врио министра образования и науки республики Эллы Алибековой, благодаря таким мерам поддержки властей число школьников, посещающих музеи, существенно возрастет. В музеях и выставочных залах можно будет проводить уроки по школьной программе.

Читайте также: «Пушкинская карта» стала доступна в приложении «Госуслуги.Культура»