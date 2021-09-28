Стокгольм, 28 сентября, 2021, 13:06 — ИА Регнум. На промышленность Швеции приходится столько же выбросов СО2, сколько на всю транспортную отрасль экономики. Об этом 28 сентября сообщил телеканал SVT, обзор которого показал, что на 15 крупных компаний приходится 25% от всех выбросов в стране.

(сс) Steve Walker Выбросы

Крупнейшие эмитенты выбросов в Швеции — SSAB, Cementa и Preem. Они и еще 12 компаний специализируются на производстве продукции в металлургической, цементной и нефтехимической отраслях промышленности.

«Мы абсолютно не удовлетворены [темпами сокращения выбросов], но мы продвинулись настолько далеко, насколько можем, с текущими технологиями. Именно поэтому мы сейчас запускаем гибридный проект, в ходе которого будем производить сталь без угля, и надеемся реализовать его как можно скорее» — заявил в интервью телеканалу технический директор SSAB Мартин Пей.