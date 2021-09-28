Москва, 28 сентября, 2021, 13:01 — ИА Регнум. Власти регионов на местах имеют более объективную картину в вопросе оценки масштабов заболеваемости COVID-19. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«Каждый отдельный регион по-прежнему имеет особые полномочия для отслеживания ситуации на местах. Каждому региону в отдельности виднее, какова ситуация на самом деле. Пока же, действительно, правительственный штаб фиксирует последовательный рост в целом ряде регионов», — сказал Песков.

Он напомнил, что кто-то из специалистов говорит, что новая волна коронавируса уже идёт, кто-то — что она только начинается: «Но факт остается фактом. В ряде регионов идет рост».