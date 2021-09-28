Кемерово, 28 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Втерминале аэропорта Кемерова протекла крыша. Об этом сначала сообщили горожане в социальных сетях, а потом информацию подтвердили и в минтрансе Кузбасса.

Администрация правительства Кемеровской области Аэропорта им.Алексея Архиповича Леонова в Кемерове

«В результате осадков в виде снега с дождём были выявлены локальные участки протечки кровли. ООО «МАК им. А. А. Леонова» проводит мероприятия по устранению недостатков и предотвращению подобных ситуаций», — сообщили редакции А42.RU в министерстве.

Уточняется, что инцидент произошёл 26 сентября.

Напомним, что новый терминал кемеровского аэропорта был открыт в мае 2021 года.