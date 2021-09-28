Вашингтон, 28 сентября, 2021, 13:02 — ИА Регнум. Американская компания Tesla разрабатывает версию электрокара Model 3, предназначенную для езды по плохим дорогам. Об этом сообщает издание Autocar.

Tesla model 3

Новая версия Model 3 получит увеличенный на 25 мм дорожный просвет. Клиренс автомобиля вырастет с 140 до 165 мм. Данная модификация будет предназначаться для авторынка Индии.

Отмечается, что автопроизводитель для модернизации модели установит новые пружины и амортизаторы.

Ранее Tesla провела дорожные испытания стандартной версии Model 3 на дорогах общего пользования в Индии. Они показали, что модель не может справиться с местными «лежачими полицейскими». В 160 случаях из 200 модель задевала искусственную неровность днищем.

Напомним, компания Tesla планирует начать поставки Model 3 в Индию в 2022 году.

Читайте также: Renault представила в Китае новый электрокар Jiangling Yi