Кострома, 28 сентября, 2021, 13:52 — ИА Регнум. В Костроме с 1 октября изменится путь следования нескольких маршрутов общественного транспорта, сообщает администрация города.

Наталья Диева Остановка в Костроме

Троллейбус No9 не станет останавливаться около поликлиники No 2 и от посёлка Октябрьский поедет сразу к автовокзалу. Интервал движения транспорта по маршруту составит 15 минут. Автобус No 38 возвратится к обычному пути следования и будет, как и раньше, проходить через лицей No 29.

Временный маршрут «Микрорайон «Венеция» — Полиграфкомбинат», введенный в Костроме с октября 2019 года, продлят до остановки у завода «Мотордеталь». Это позволит обеспечить связь с промышленными предприятиями города, расположенными вблизи завода. Перевозить граждан по этому маршруту будут по нерегулируемому тарифу без льгот.

Схема движения транспорта временная. Она будет действовать на протяжении года, пока пассажиропоток в городе не изучит московская компания — ООО «Центр Экономики Инфраструктуры». Исследование необходимо, чтобы сформировать удобные маршруты с учётом появления новых микрорайонов и сформулировать требования для перевозчиков. После этого с частниками заключат долгосрочные пятилетние контракты на обслуживание маршрутов. Это случится осенью 2022 года.