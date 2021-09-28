Москва, 28 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. Россия не использует газ в качестве инструмента для наказания какой-либо страны, включая Украину. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Это не так. Россия никогда не использовала, не использует и не имеет в виду использовать голубое топливо для того, чтобы кого-то наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, интересах народа, интересах нашей страны для увеличения благосостояния россиян исключительно на коммерческой основе», — сказал Песков.

По его словам, речь идёт исключительно о долгосрочном контракте, который «будет гарантировать надежные, предсказуемые, ритмичные поставки голубого топлива в Венгрию по опять же гарантированным, экономически выгодным маршрутам»: «Ничьи права здесь не нарушаются. Никакие нормы международной торговли здесь не нарушаются. И вряд ли какая-либо страна, включая Украину, вправе вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений».