Архангельск, 28 сентября, 2021, 12:58 — ИА Регнум. В Архангельской области за последние сутки выявили 281 носителя коронавируса, четверо из них привезли инфекцию из-за рубежа. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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В числе новых заболевших — 82 архангелогородца, 23 жителя Плесецкого округа, 21 северодвинец и 21 житель Новодвинска. Случаи заболевания выявлены также в Приморском, Каргопольском, Виноградовском, Мезенском, Шенкурском и других районах области.

«Кроме того, в статистику включено 4 завозных случая: новую коронавирусную инфекцию выявили у жителей региона, вернувшихся из поездок в Турцию и Финляндию», — отметили в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России коронавирус выявили у 21 559 человек, скончались 852 ковид-пациента.