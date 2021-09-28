Екатеринбург, 28 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. В Екатеринбурге курьер одной из служб доставки задержан за убийство своего коллеги. Об этом сообщает старший помощник руководителя свердловского управления СКР Александр Шульга.

Nnovgorod.sledcom.ru Следственный комитет

Преступление было совершено днём 10 июня на улице Косотурская. Следователи считают, что 28-летний местный житель, будучи пьяным, избил своего оппонента и задушил. А затем он спрятал его под деревом, где спустя несколько дней тело обнаружил случайный прохожий.

На днях подозреваемый был установлен и задержан. Выясняются обстоятельства произошедшего.

По данным городского УМВД, сообщение об обнаружении тела поступило в полицию 18 июня. В ходе расследования силовики вышли на гражданина, ранее судимого за угрозу убийством и разбой. Оказалось, что с убитым он был знаком с 2019 года и вместе с ним работал. Убийство было совершено на фоне конфликта, возникшего из-за обвинения в присвоении наркотиков.