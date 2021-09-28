Москва, 28 сентября, 2021, 12:57 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил виолончелиста, профессора Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А.Римского-Корсакова Сергея Ролдугина с 70-летием, сообщается на сайте Кремля.

Wikimedia Commons Сергей Ролдугин в Пальмире

Президент подчеркнул, что Ролдугина — прославленного виолончелиста, дирижёра с мировым именем, блестящего педагога и организатора — отличает преданность музыкальному искусству.

«Вы вносите огромный вклад в сбережение культурного достояния России, воспитываете молодые таланты, открывая им путь к вершинам исполнительского мастерства», — отметил Путин и пожелал Ролдугину вдохновения и успехов в творчеств.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин поздравил виолончелиста, художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина с 70-летием.

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