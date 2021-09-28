Варшава, , 12:56 — REGNUM Глава польского правительства Матеуш Моравецкий в рамках своего выступления на XII Ежегодном форуме Европейского союза по развитию региона Балтийского моря заявил, что в Польше существует проблема нехватки рабочей силы. Об этом сообщает Polskie Radio.

Матеуш Моравецкий Иван Шилов © ИА REGNUM

«Главная проблема Польши — нехватка рабочей силы. Это важная проблема, но небольшая по сравнению с теми, с которыми страна боролась последние 30 лет», — заявил Моравецкий.

В то же время премьер-министр Польши подчеркнул, что в Варшаве рассчитывают её разрешить с помощью трудовой миграции в республику.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на август текущего года в Польше проживали около 500 тысяч трудовых мигрантов, имеющих вид на жительство в этой стране. Большая часть из них (около 280 тысяч) являются гражданами Украины. На втором месте — граждане Белоруссии (их в Польше с видом на жительство проживает более 34 тысяч).