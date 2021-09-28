Воронеж, 28 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Определен победитель запроса предложений на проведение реконструкции здания Воронежского государственного цирка.

Цитата из м/ф «Каникулы Бонифация». реж.Фёдор Хитрук. 1965.СССР Цирк

Победителем стало московское ООО «Артстройтехнология», предложившее провести работы за 1,741 млрд руб. при максимальной стоимости контракта 1,8 млрд рублей. Также на тендер претендовали АО «Коттедж-Индустрия» (Воронеж), ООО «Равелин» и ООО «Научно-производственное объединение Гидроавтоматика» (последнее к торгам не допущено), сообщил «Коммерсантъ-Черноземье».

Здание Воронежского цирка было построено в 1972 году, зрительный зал рассчитан на 2 тыс. посадочных мест, общая площадь здания превышает 11 тыс. кв. м. Летом 2020 года председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о выделении на реконструкцию цирка в Воронеже 1,8 млрд рублей. Как сообщало ИА REGNUM, проведение работ по реконструкции здания Воронежского цирка запланировано на 2021−2024 годы. Проект реконструкции предусматривает, в частности, обновление инженерных сетей, фасадов и интерьеров здания, а также строительство в здании ветеринарного и медицинского пунктов, оборудование зоны кафе и бара.