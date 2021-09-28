Москва, 28 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. В России до 2025 года появится более 50 тыс. кв. км новых лесов, сообщили 28 сентября в Рослесинфорге.

ИМКЭС СО РАН Поражённые леса

«По данным Рослесинфорга, в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология» до 2025 года в России должно появиться больше 50 тысяч кв. км лесов. Совокупность восстановленных лесов за четыре года можно сравнить с территорией Республики Дагестан», — сообщается на сайте ведомства.

По словам главы Рослесинфорга Павла Чащина, в среднем площади лесовосстановления каждый год будут увеличиваться на 7%.

Так, уточнил он, до конца года в стране появится в общей сложности около 12 тыс. кв. км новых лесов, в 2022 году планируется высадить еще 12 тысяч кв. км лесов, в 2023 — 13 тыс. кв. км, а в 2024 году — 14 тыс. кв. км. Ежегодно это около 520 млн штук деревьев.