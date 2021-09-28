Гонконг, Китай, 28 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Решение о признании российских сертификатов вакцинации от COVID-19 с 29 сентября приняли власти Гонконга. Об этом 28 сентября сообщает генеральное консульство России в специальном административном районе Китая.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Сертификат о прививках

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«Правительство Гонконга объявило о признании российских сертификатов вакцинации с 29 сентября этого года. Это решение позволит снять часть санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений, введенных в отношении лиц, въезжающих в Гонконг с территории «стран с высоким риском заражения», к которым по местной классификации относится и Россия», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого решения прошедшим вакцинацию гражданам РФ открывается прямой въезд из России в Гонконг «с последующим отбытием 21-дневного карантина в специализированной гостинице, а не после трехнедельного пребывания в третьем государстве».

Кроме того, уточняется, что для подтверждения факта вакцинации для посадки на рейс в Гонконг необходимо будет предъявить сертификаты вакцинации с QR-кодом, сформированные на портале «Госуслуги». При этом уточняется, что гонконгские власти признают из российских вакцин только «Спутник V».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что американская компания Pfizer начала крупное исследование перорального противовирусного препарата для профилактики инфекции COVID-19.