Омск, 28 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Медики областной клинической больницы вывезли из посёлка Тевриз в Омск санавиацией беременную пациентку с диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в министерстве здравоохранения Омской области.

Минздрав Забайкальского края Вертолет санавиации

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Для лётного и технического персонала оперативно провели дополнительный инструктаж. Были заготовлены средства индивидуальной защиты. После выполнения полёта воздушное судно продезинфицировали.

В полёте пациентку подключили к системам мониторирования. Женщина получала необходимые препараты, на земле её ждала карета скорой помощи.

На сегодняшний день состояние будущей матери стабилизировано, прогноз благоприятный, уточнили в минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омской области по состоянию на 28 сентября выявлено 83 739 носителей коронавируса, выздоровели 64 016 человек, скончались 2213 ковид-пациентов.