Тбилиси, 28 сентября, 2021, 12:55 — ИА Регнум. Федерация армрестлинга Грузии временно лишена права на участие в любых международных соревнованиях, организованных Всемирной федерацией армрестлинга (WAF). Сообщение об этом 27 сентября было обнародовано на сайте WAF.

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«Исполнительный совет WAF принял это очень тяжёлое решение из-за серьёзного нарушения международного контракта, неспособности организовать чемпионат мира по армрестлингу и пара-армрестлингу 2021 года», — говорится в заявлении.

В WAF обвинили грузинскую ассоциацию в том, что она ввела в заблуждение руководство всемирной организации, что стало причиной «огромных» финансовых и имиджевых потерь.

Грузинские спортсмены смогут принимать участие в международных соревнованиях по армрестлингу только после выплаты Федерацией армрестлинга Грузии денежных взысканий.

Напомним, чемпионат мира по армрестлингу в 2020 году должен был пройти в Батуми, но его перенесли из-за пандемии. Новую дату проведения назначили на сентябрь текущего года, но Грузия снова не смогла принять гостей. Чемпионат пришлось перенести на ноябрь в Бухарест.