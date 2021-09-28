Малодербетовский район, Калмыкия, 28 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. В Калмыкии состоялся суд над супругами, обвиняемыми в покушении на мошенничество. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре 28 сентября.

Цитата из х/ф «Гроздья гнева». Реж. Джон Форд. 1940. США Семья разорившихся фермеров

Из материалов уголовного дела следует, что жители Малодербетовского района планировали незаконно получить грант для начинающих фермеров. Семья предоставила в министерство сельского хозяйства Калмыкии пакет документов с фиктивным документом о среднем профессиональном образовании по специальности ветеринария. В результате супруги были включены в список рассмотрения заявок на участие в конкурсном отборе и претендовали на получение граната в размере около 2 млн рублей. Однако преступная схема вскрылась.

Супруги приговорены к условному наказанию в виде одного года и двух лет. Приговор в законную силу не вступил.