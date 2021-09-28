Ньон, Швейцария, 28 сентября, 2021, 12:53 — ИА Регнум. Дело в отношении клубов — учредителей Суперлиги может вновь открыть Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом 28 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Alexey M Штабквартира УЕФА в Ньоне

Ранее сообщалось, что УЕФА аннулировал дело в отношении «Реала», «Ювентуса» и «Барселоны», которые являются учредителями Суперлиги и единственными клубами, не отказавшимися от этого проекта.

20 сентября судья коммерческого суда Мадрида Мануэль Руис де Лара опубликовал постановление, в котором призвал УЕФА прекратить разбирательство в отношении клубов. По его мнению, УЕФА действовал вне правового поля, не выслушав возражения противоположной стороны.