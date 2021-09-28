Киев, 28 сентября 2021, 13:20 — REGNUM Украинские власти закрывают оппозиционные СМИ, не расследуют нападения на журналистов. Об этом говорится в письме президенту США Джо Байдену, которое направил благотворительный Фонд защиты свободы слова на Украине, его текст опубликован на сайте телеканала «112 Украина».
Председатель наблюдательного совета фонда Анна Герман в письме обратила внимание американского лидера на то, что на Украине «происходит существенная коррозия основополагающей идеи демократии». Не обеспечиваются основные права и свободы человека, в том числе в области независимых медиа.
Так, во внесудебном порядке запрещена трансляция трёх ведущих информационных телеканалов — «112 Украина», NewsOne и «Зик», выведен из эфира телеканал «Первый Независимый», уничтожение грозит изданиям «Страна.ua» и «Шарий.net».
Герман добавила, что расследования нападений на журналистов и блогеров не дают результатов, государство ввело цензуру, оппозиционные СМИ преследуются. Праворадикальные силы устраивают провокации, расправляются с журналистами «неправильных» взглядов.
«В связи с этим мы, пользуясь возможностью, хотим привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям», — говорится в письме.
Украине необходима консолидация общества, раскол между различными регионами также нужно преодолеть, добавила Герман.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники закрытых украинских СМИ попросили президента США заявить свою позицию в связи с «уничтожением свободы слова на Украине».
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