Киев, , 13:20 — REGNUM Украинские власти закрывают оппозиционные СМИ, не расследуют нападения на журналистов. Об этом говорится в письме президенту США Джо Байдену, которое направил благотворительный Фонд защиты свободы слова на Украине, его текст опубликован на сайте телеканала «112 Украина».

Джо Байден на Украине Whitehouse.gov

Председатель наблюдательного совета фонда Анна Герман в письме обратила внимание американского лидера на то, что на Украине «происходит существенная коррозия основополагающей идеи демократии». Не обеспечиваются основные права и свободы человека, в том числе в области независимых медиа.

Так, во внесудебном порядке запрещена трансляция трёх ведущих информационных телеканалов — «112 Украина», NewsOne и «Зик», выведен из эфира телеканал «Первый Независимый», уничтожение грозит изданиям «Страна.ua» и «Шарий.net».

Герман добавила, что расследования нападений на журналистов и блогеров не дают результатов, государство ввело цензуру, оппозиционные СМИ преследуются. Праворадикальные силы устраивают провокации, расправляются с журналистами «неправильных» взглядов.

«В связи с этим мы, пользуясь возможностью, хотим привлечь ваше внимание к этим крайне тревожным тенденциям», — говорится в письме.

Украине необходима консолидация общества, раскол между различными регионами также нужно преодолеть, добавила Герман.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники закрытых украинских СМИ попросили президента США заявить свою позицию в связи с «уничтожением свободы слова на Украине».

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