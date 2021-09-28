Москва, 28 сентября, 2021, 12:56 — ИА Регнум. Интернет-пространство оказалось монополизировано несколькими участниками рынка, которые сами определяют правила доступа к информации. Об этом 28 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев на круглом столе на тему «Яндекс — агрегатор или манипулятор?» в пресс-центре ИА REGNUM.

Илья Иванов ИА REGNUM Директор института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв

«Система недопуска существует, с её очень большим набором требований. Причём сила этих требований в том, что они должны быть субъективны. Хороший, правильный, соответствующий. Кому соответствующий? По какому критерию правильный? Каждый решаем сам», — заявил Журавлев.

«Но если бы интернет был неким свободным полем… дело в том, что уже нет того свободного поля. Интернет-гиганты изменили это поле в миг. Не просто трудно что-то найти, мы априори обречены не найти то, что эти интернет-гиганты не хотят нам показывать», — указал он.