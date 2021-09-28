Псков, 28 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. В Псковской области за минувшие сутки получили подтвержденные лабораторией положительные тесты на коронавирус 159 человек. Об этом 28 сентября сообщили в региональном оперативном штабе. Это на четыре случая больше, чем днем ранее.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Псковской области было проведено 538 490 тестов на COVID-19, из них 1086 — за 27 сентября.

Всего подтвердили 50 101 случай заражения коронавирусом. Из числа заболевших выздоровели 42 846 человек, в том числе за минувшие сутки было выписано по выздоровлению 54 человека. Умерли от ковида за время пандемии 769 псковичей.