Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 12:50 — ИА Регнум. За последние сутки в коронавирусные стационары Петербурга госпитализировали 244 пациента, это на 65 человек меньше, чем сутками ранее, сообщили 28 сентября в городском оперштабе. За сутки выписали по выздоровлению 61 пациента, это на 55 человек меньше, чем в предыдущий день.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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В 13 городских и трех федеральных стационарах, перепрофилированных на лечение COVID-19, в настоящее время находятся 4970 пациентов, что на четыре человека больше, чем сутками ранее. В реанимации находится 407 человек (431 — сутками ранее), к аппаратам ИВЛ подключены 172 пациента (199 человек — сутками ранее).

В Петербурге свободны 19,41% коронавирусных коек, если считать их по нормативу Минздрава. Если же считать по фактическому состоянию, то свободны менее 16% из 5863 коек.

На амбулаторном лечении с COVID-19 и пневмониями в Петербурге находятся 22 553 человека, это на 480 пациентов больше, чем было в предыдущие сутки.

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Петербурге составляет 1,14 единицы. Этот показатель говорит о том, сколько человек в среднем заражает один заболевший до своей изоляции.

Напомним, за последние сутки в Петербурге выявили 1530 новых носителей коронавирусной инфекции. Скончались 58 человек из числа ранее заболевших.