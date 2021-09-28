Москва, 28 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября премьер-министр Михаил Мишустин поздравил виолончелиста, художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки Сергея Ролдугина с 70-летием, сообщается на сайте правительства РФ.

Wikimedia Commons Сергей Ролдугин в Пальмире

Премьер-министр подчеркнул, что Ролдугин — это выдающийся виолончелист и дирижёр, замечательный педагог, человек невероятной творческой энергии,

«Вы внесли большой вклад в развитие отечественной культуры. Благодаря Вам в Санкт-Петербурге открыт Дом музыки, ставший центром притяжения для молодых талантов», — отметил Мишустин и пожелал Ролдугину вдохновения и новых проектов.

ИА REGNUM ранее сообщало, президент России Владимир Путин назвал стоимость виолончели, которую приобрел его друг, музыкант Сергей Ролдугин.

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