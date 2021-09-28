Кемерово, 28 сентября, 2021, 12:43 — ИА Регнум. В Кемеровской области продлили ограничения, введённые ранее из-за коронавируса. Это следует из распоряжения губернатора Сергея Цивилёва, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Коронавирусный стационар

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«Учитывая санитарно-эпидемиологическую обстановку, в целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции продлить по 31 октября 2021 года срок мероприятий (в том числе ограничительных), предусмотренных распоряжением губернатора «О введении режима «Повышенная готовность» на территории Кемеровской области — Кузбасса и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции», — говорится в документе.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбассе выявлено 56 545 случаев заражения коронавирусом, 53 987 человек выздоровели, 1285 пациентов скончались.

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