Москва, 28 сентября, 2021, 12:42 — ИА Регнум. Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» завершат 28 сентября всероссийский туристический конкурс «Семейный туризм» в рамках Всероссийского туристического фестиваля «Моя Россия». Об этом 28 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Туризм

В состав жюри конкурса вошли наставники конкурса «Мастера гостеприимства» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Всероссийский туристический фестиваль проходил с апреля по сентябрь 2021 года на всей территории России и в его мероприятиях приняли участие 1089 организаций из туристической отрасли и индустрии гостеприимства из всех регионов страны, а также более тысячи семей в индивидуальной презентации.

Участникам конкурса «Семейный туризм» предлагалось рассказать о своем опыте в организации и проведении туристических мероприятий, в индивидуальном зачете были заявлены следующие номинации: «Отдыхаем всей семьей», «Отдых на воде», «Активный отдых», «Автопутешествия» и другие. В этих категориях и были выбраны победители, которые приглашаются в Москву на торжественную церемонию награждения, которая пройдет 28 сентября в гостинице «Космос».

Победителей определил оргкомитет, к работе которого привлекалось экспертное сообщество, деятели культуры и спорта, представители органов власти, а также известные личности сферы туризма. Главная цель конкурса «Семейный туризм» — способствовать продвижению внутреннего туризма как приоритетного направления для семейного и детского отдыха.

Отметим, «Мастера гостеприимства» — это Всероссийский конкурс, цель которого является выявление лучших в сфере туризма и гостеприимства, в котором могут участвовать все, кто имеет отношение к индустрии, от студентов и начинающих специалистов — до руководителей. Также «Мастера гостеприимства» является одним из проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В свою очередь, АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес» и другие.