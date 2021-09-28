Казань, 28 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Бдительные жители Казани заметили 28 сентября вооруженных мужчин рядом с детским садом №326 в Московском районе. Сообщения об этом разлетелись по соцсетям.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Собаки

По уточненным данным управления МВД России по городу Казани, рядом с дошкольным учреждением утром работали сотрудники службы отлова собак.

«В полицию поступило сообщение от бдительных казанцев. Полицейские выехали на место, проверили информацию. Как оказалось, поблизости с детсадом работали сотрудники службы отлова собак, у них при себе было ружье, которое стреляет дротиками со снотворным», — цитирует ведомство «Татар-информ».

Горожане приняли работников за вооруженных преступников. Поводов для паники у жителей столицы Татарии нет, заверили правоохранители.

ИА REGNUM напоминает, в Казани на стационарном посту инспекторы ГИБДД остановили автомобиль «Ауди» под управлением 30-летнего жителя Москвы. Пассажиром следовал 36-летний москвич — директор общества с ограниченной ответственностью. При проверке документов мужчины вели себя подозрительно и сильно нервничали.

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