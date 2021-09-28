Тверь, 28 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Впервые высокотехнологичную реконструктивную операцию провели специалисты в Тверском областном онкологическом диспансере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 сентября в пресс-службе правительства Тверской области. Проведение новых видов операций стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение» — за последние два года для Тверского областного онкодиспансера было закуплено свыше 90 единиц современного оборудования, в том числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, видеоэндоскопическое оборудование, лазеры, тверские специалисты прошли обучение в крупных федеральных лечебных учреждениях.

Пресс-служба правительства Тверской области Тверские онкологи впервые провели уникальную реконструктивную операцию

«Начиная со следующего года должны быть приобретены два аппарата лучевой терапии. В силу того, что мощность диспансера удвоится, необходимо будет усилить и коллектив специалистов. В результате больше пациентов смогут получить здесь высокотехнологичное лечение. Самое главное — сохранить жизни, дать возможность побороться с болезнью», — отметил губернатор Игорь Руденя во время посещения Тверского областного клинического онкологического диспансера в августе 2021 года.

Специалисты онкодиспансера впервые провели высокотехнологичную реконструктивную операцию «Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом» после проведенной ранее радикальной мастэктомии. Данная операция — один из вариантов эндопротезирования молочной железы после ее удаления. Она проводится с использованием собственных тканей пациента, что значительно улучшает его качество жизни. Для Тверского областного онкологического диспансера возможность проведения такой операции — новый этап в развитии реконструктивной хирургии. В будущем спектр таких методик будет расширяться, это позволит подобрать индивидуальный подход к эндопротезированию и хирургической реабилитации перенесших операцию пациентов с раком молочной железы.

Обновление оборудования в тверском областном онкодиспансере позволяет проводить операции, которые раньше были доступны только в федеральных центрах. В 2021 году в Тверской онкодиспансер планируется поставить 27 единиц оборудования.

«Сейчас у нас есть и линейные ускорители, и современные аппараты. Подобное оснащение установлено лишь в трех-четырех федеральных центрах и в единичных онкологических диспансерах. Это дало возможность пациентам лечиться на своей территории, а не уезжать в Москву или Санкт-Петербург», — прокомментировала главный врач онкологического диспансера Оксана Комарова.

В Тверском областном клиническом онкологическом диспансере ежегодно проходят лечение более 10 тысяч человек, в хирургических отделениях круглосуточного стационара ежегодно выполняется более четырёх тысяч операций.