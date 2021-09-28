Минск, , 12:41 — REGNUM Перемены в Белоруссии будут происходить эволюционным путем, слома существующего порядка не будет, заявил 28 сентября президент республики Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали перемен и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены — это не ломка, не слом, а эволюционное развитие», — цитирует его БелТА.

Лукашенко не согласился с теми, кто считает, что референдум не нужен и нужно идти нынешним путем, не меняя конституцию. «Это не принимается», подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявлял, что референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено.

Также Лукашенко подчеркивал, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.

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