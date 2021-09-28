Минск, 28 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. Перемены в Белоруссии будут происходить эволюционным путем, слома существующего порядка не будет, заявил 28 сентября президент республики Александр Лукашенко на расширенном заседании Конституционной комиссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Мы пообещали провести референдум по конституции. От нас требовали перемен и не только. Мы сами понимали, что суть жизни состоит в том, чтобы постоянно меняться. Только на пользу должно быть. Перемены — это не ломка, не слом, а эволюционное развитие», — цитирует его БелТА.

Лукашенко не согласился с теми, кто считает, что референдум не нужен и нужно идти нынешним путем, не меняя конституцию. «Это не принимается», подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявлял, что референдум по изменениям в конституцию Белоруссии будет проведен, как это и было ранее намечено.

Также Лукашенко подчеркивал, что «никто под себя ничего делать не собирается» и указал, что референдум по изменениям в основной закон республики будет проведен, как это и было ранее обещано.

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