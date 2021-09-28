Москва, 28 сентября, 2021, 12:41 — ИА Регнум. На сегодняшний день Россия находится в ситуации, при которой эффективное взаимодействие с YouTube затруднено по вине руководства видеохостинга. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Сейчас мы находимся в ситуации, когда эффективное взаимодействие компании с российскими регуляторами затруднено в силу отсутствия полноценного представительства на территории РФ», — сказал Хинштейн.

По его словам, ситуацию призван изменить принятый и подписанный президентом РФ Владимиром Путиным закон «о приземлении» иностранных ИТ-компаний, который «обязывает техногигантов открыть в нашей стране с 1 января 2022 года свои официальные представительства, наделённые всеми необходимыми полномочиями».