Москва, 28 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Зелёный чай может в ряде случаев навредить здоровью. Не стоит злоупотреблять им при беременности и гипертонии, написала диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram.

auntmasako Зеленый чай

Она отметила, что зеленый чай — полезный тонизирующий напиток, он содержит биологически активные вещества и антиоксиданты, витамины В1, В2, Р, РР, эфирные масла, минеральные соли, танин и кофеин. Такой чай очищает организм от токсинов и обладает бактерицидным действием.⁣⁣⠀⁣⁣⠀ «Во время беременности зеленый чай следует употреблять в меру и не делать крепкий настой. Чай мешает усваиваться фолиевой кислоте и содержит много кофеина», — предупредила Фус.⁣

Не стоит пить зелёный чай литрами, это может нарушить баланс железа в организме. Большие дозы танина мешают организму усваивать магний и кальций. Пить его лучше через час после еды.

Танин раздражает слизистую, его лучше не пить при язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.⁣⁣⁣⁣ А кофеин противопоказан при глаукоме и гипертонии.

Диетолог посоветовала не покупать холодный чай, который продаётся в бутылках, не добавлять в напиток добавки и подсластители, не заваривать чай в пакетиках и не пить больше трёх-четырёх кружек в день.

Она добавила, что зелёный чай заваривают один раз и пьют свежим. В одном его стакане содержится около 30−50 мг кофеина⁣⁣.

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