Калуга, 28 сентября, 2021, 12:54 — ИА Регнум. Прокуратурой Калужской области поддержано ходатайство следственного органа о заключении под стражу начальника исправительной колонии № 4 УФСИН России по региону, в отношении которого возбуждено уголовное дело по факту получения взятки за покровительство осужденному в размере 300 тыс. рублей. Об этом 28 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коррупция

Судом ходатайство следователя удовлетворено, подозреваемый заключён под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Обвиняемому по уголовному делу о взятке в крупном размере грозит наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 12 лет.