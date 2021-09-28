Валуйки, Белгородская область, 28 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. Завершены ремонтно-восстановительные работы на канализационной насосной станции №1 в Валуйках Белгородской области. Жителям города начали подавать воду, сообщил 28 сентября глава администрации Валуек Алексей Дыбов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Авария на КНС произошла в ночь на 27 сентября — вышел из строя один из насосов, второй не справился с нагрузкой.

«В ночное время произошло короткое замыкание на электродвигателе, он вышел из строя, остался в работе один электродвигатель. Бригада попыталась в оперативном порядке заменить оборудование, но не успела в связи с тем, что поступление стоков было очень большое и началось затопление», — пояснил генеральный директор ГУП «Белводоканал» Сергей Тараканов.

Рабочие откачали стоки из машинного зала, заменили оборудование. Водоснабжение города восстановили с 00:00 28 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, авария на насосной станции произошла во второй раз за месяц.