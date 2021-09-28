Санкт-Петербург, 28 сентября, 2021, 12:40 — ИА Регнум. Трое детей, которых мать сажала на цепь в «воспитательных целях», после выписки из больницы отправят в Центр содействия семейному воспитанию. У одного ребенка диагностировано тяжелое заболевание, у другого — признаки ОРВИ. Об этом 28 сентября сообщили в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Пресс-служба аппарата уполномоченного по правам ребенка СПб Дети играют.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 30-летняя петербурженка, мать троих детей, за попытку взять еду из холодильника сажала детей на цепь. Также женщина не упускала возможность бить детей за малейшую провинность. Об отношениях в семье стало известно после того, как об этом своему классному руководителю рассказал старший ребенок. После проверки информации женщина была задержана.

В настоящий момент, как рассказали в аппарате детского омбудсмена, старший из трех детей — 8-летний мальчик, находится в детской городской больнице в связи с появлением признаков ОРВИ, у него поднялась температура. Как минимум до конца текущей недели он будет находиться в больнице. Его шестилетняя сестра также находится в детской городской больнице с диагнозом «сахарный диабет». Ей потребуется длительный период лечения. Состояние здоровья младшего ребенка, которому всего 1 год и 8 месяцев, врачи оценивают как нормальное, однако выявили отставание в развитии речи.

«На этой неделе самый младший ребенок будет переведен из приемного отделения Дома ребенка в Центр содействия семейному воспитанию. Туда же поступят после выздоровления остальные дети, — рассказали в пресс-службе. — Все дети будут жить вместе в одной группе, не разлучаясь друг с другом».

Отметим, иск в суд о лишении родительских прав матери в настоящее время готовится от Центра содействия семейному воспитанию.