Москва, 28 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Видеохостинг YouTube с помощью своего доминирующего положения в сегменте пренебрегает правом на свободу слова и свободу выражения мнения. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«Сегодня мы видим, как мир делится на своих и чужих, при этом разделительную полосу определяет бигтех. Новые правила YouTube пренебрегают универсальными правами и ценностями человека — на свободу слова и свободу выражения мнения. Являясь крупнейшим видеохостингом в мире, YouTube, в который раз злоупотребляет своим доминирующим положением», — сказал Хинштейн.

По его словам, введение подобных дискриминационных правил «будет способствовать росту числа фейков и росту объёма недостоверной информации о выборах в неугодных странах, с которыми YouTube, ссылаясь на свои же правила, бороться не будет».

Ранее YouTube принял новые правила публикации контента, согласно которым на платформе будет запрещено ставить под сомнение итоги выборов в США, Германии и ряде других стран.