Париж, , 12:38 — REGNUM Сегодня исторический день для Греции и Франции, потому что две страны решили улучшить двустороннее сотрудничество в области обороны, одновременно расширяя готовность наших государств к солидарности, взаимной помощи и совместным действиям во всех областях. Об этом заявил премьер-министр Греции Кирьякос Мицотакис 28 сентября, выступая перед СМИ по итогам дискуссии с президентом Франции Эммануэлем Макроном о стратегическом соглашении между Грецией и Францией и покупке Грецией фрегатов Belharra.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party — EPP Summit, Brussels

«Подписание соглашения об установлении стратегического партнерства для сотрудничества в области обороны и безопасности не только отражает, но и укрепляет известную всем реальность, которая заключается в том, что наши две страны, Греция и Франция, уже создали очень сильный альянс, который значительно превосходит наши обязательства друг перед другом в контексте ЕС и НАТО», — добавил он.

Мицотакис отметил, что области внешней и оборонной политики являются важной частью, хотя ими никоим образом не исчерпывается сотрудничество государств.

«Совместные усилия самым красноречивым образом высветили проблемы, связанные с климатическим кризисом, для чувствительной экосистемы нашего общего, Средиземного моря», — подчеркнул Мицотакис.

Грецию и Францию связывают общие ценности, вера в свободу, демократию, верховенство закона, права человека и, конечно же, уважение и защита международного права, и в частности Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, сказал Мицотакис.

«Сегодняшнее развитие направлено на укрепление этого общего благоразумного курса. Но это также инициатива, которая отвечает требованиям времени на нашем континенте. Потому что сегодня Греция и Франция делают первый смелый шаг к европейской стратегической автономии. У нас с президентом Макроном одинаковое видение развития необходимого оборонного потенциала и возможностей автономного реагирования Европы на вызовы, с которыми она сталкивается», — сказал Мицотакис.

Он также отметил, что «соглашение прокладывает путь к автономной и сильной Европе будущего. Такая Европа, как сказал президент, сможет защищать интересы», у нее есть средства, воля и влияние, чтобы гарантировать мир и прогресс во всем мире, и совместить геополитическую мощь с экономической.

«И именно в контексте этого нового стратегического партнерства между Грецией и Францией я объявляю, что наша страна покупает три новых французских фрегата Belharra для нашего военно-морского флота с возможностью приобретения еще одного. Мое желание оснастить греческий флот современными французскими фрегатами, очевидно, имеет национальный мотив, поскольку оно защищает нашу страну, но у него также есть европейский мотив, поскольку оно укрепляет нашу общую оборонную промышленность», — добавил премьер-министр.

Мицотакис также отметил, что этот выбор имеет евроатлантический аспект, поскольку он касается двух партнеров в ЕС и двух союзников в НАТО. Мицотакис также подчеркнул особый символизм «того факта, что мы подписываем это важное соглашение через 200 лет после начала борьбы моей страны за то, чтобы стать свободным государством, борьбы, которая не имела бы счастливого конца без поддержки Франции».