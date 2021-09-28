Омск, 28 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали ещё девять человек. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 сентября в оперативном штабе региона.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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За весь период пандемии в Омской области скончались 2213 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в регионе выявлено 83 739 носителей коронавируса, выздоровели 64 016 человек.