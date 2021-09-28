Москва, 28 сентября, 2021, 12:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Москве госпитализирован 971 человек с коронавирусом, 347 пациентов находятся на ИВЛ, скончались 63 человека. Об этом 28 сентября сообщает оперштаб Москвы.

(сс) mos.ru. Евгений Самарин Врач

Следите за развитием событий в трансляции: «Обойдёмся без локдауна? Новая волна коронавируса в России — все новости»

Количество доставленных в стационары превысило средние показатели госпитализаций за истекшую неделю. Если за минувшие семь дней количество доставленных в больницы колебалось от 700 до немногим больше 800 человек в сутки, то теперь поставлен рекорд и госпитализирован 971 пострадавший.

Количество нуждающихся в искусственной вентиляции легких пациентов, и летальных исходов остается в количественных границах минувшей недели.

Ранее, министр здравоохранения Михаил Мурашко напомнил, что после такого заболевания в течение шести месяцев сохраняется высокий риск угрозы жизни и здоровью, и порекомендовал переболевшим COVID-19 пройти углубленную диспансеризацию, во время которой специалисты могут выявить возможные риски.

Подробности читайте здесь:Мурашко рассказал о риске для жизни и здоровья у переболевших COVID-19