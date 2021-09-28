Пермь, 28 сентября, 2021, 12:32 — ИА Регнум. В Пермском крае по факту обрушения надземного пешеходного перехода на трассе Пермь — Екатеринбург и гибели людей проводится доследственная проверка, сообщает СУ СКР по региону.

Perm.sledcom.ru Обрушение надземного пешеходного перехода

«Следователями будет изъята и изучена техническая документация, регламентирующая строительство надземного пешеходного перехода, а также надзор за соблюдением правил охраны труда и техники безопасности в транспортной организации. По результатам проверки следователем будет принято процессуальное решение», — отметили в ведомстве.

Прокуратура, со своей стороны, также организовала проверку. В ее рамках надзорное ведомства уделит особое внимание соблюдению требований федерального законодательства при содержании и эксплуатации объектов транспортной инфраструктуры. На контроль поставлена процессуальная проверка, проводимая органами предварительного расследования.

Как уже сообщало ИА REGNUM, утром 28 сентября на территории пермского муниципального района грузовик с поднятым кузовом сбил конструкцию надземного перехода. В результате произошло обрушение. Под железной конструкцией оказались два автомобиля. Водители транспортных средств скончались на месте.