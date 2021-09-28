Лондон, 28 сентября, 2021, 12:34 — ИА Регнум. Британский автопроизводитель Rolls-Royce планирует представить 29 сентября третий по счету концепт электромобиля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

MichaelGaida Rolls-Royce

Дебют новинки состоится в онлайн-формате. Пока никаких подробностей о модели нет.

По предварительной информации, новый электрокар британской марки будет полностью электрическим. Причем, согласно новой стратегии Rolls-Royce, первый серийный электрокар компании появится до 2030 года.

Напомним, десять лет назад Rolls-Royce представил на автовыставке в Женеве свой первый электрический концепт 102EX, который был создан на базе Phantom седьмого поколения. Концепт получил два электродвигателя мощностью 389 л. с. и 800 Нм крутящего момента. В 2016 году дебютировал второй электрический концепт Rolls-Royce под названием Vision Next 100 или 103EX.

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