Москва, 28 сентября 2021, 12:31 — REGNUM Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами прибыл в Москву для переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом говорится в телеграм-канале посольства Ирана в Москве.

«Господин Эслами, вице-президент и глава Организации по атомной энергии Ирана, прибыл в Москву во вторник, чтобы встретиться со своим российским коллегой Алексеем Лихачевым, главой госкорпорации «Росатом», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретились и провели переговоры в австрийской столице, чтобы рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества.

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