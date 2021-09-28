Москва, 28 сентября 2021, 12:31 — REGNUM Глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Мохаммад Эслами прибыл в Москву для переговоров с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым. Об этом говорится в телеграм-канале посольства Ирана в Москве.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами и генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси встретились и провели переговоры в австрийской столице, чтобы рассмотреть возможности дальнейшего сотрудничества.
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