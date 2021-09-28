Москва, 28 сентября, 2021, 12:31 — ИА Регнум. Гражданин России Алексей Бурков, осужденный в США и обвиняемый в России в киберпреступлениях, депортирован американскими властями на родину. Об этом 28 сентября сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Publicdomainpictures.net Задержание

«Сотрудниками линейного управления МВД России в аэропорту Шереметьево и НЦБ Интерпола МВД России задержан депортированный из США российский гражданин Алексей Бурков. Он обвиняется в причастности к изготовлению и сбыту поддельных банковских карт и торговле конфиденциальными данными клиентов кредитно-финансовых учреждений», — приводит ее слова портал «МВД Медиа».

Также указывается, что было установлено, что Бурков осуществлял свою противоправную деятельность с 2008 по 2015 год, и в 2017 ему было заочно предъявлено обвинение в преступлениях по статьям о краже (ст. 158 УК РФ), незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст. 183 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей (ст. 187 УК РФ) и создании, использовании и распространении вредоносных компьютерных программ (ст. 273 УК РФ). После этого программист и хакер был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

«В 2015 году в Израиле Буркова задержали местные полицейские. По решению Верховного суда Израиля в 2019 году его экстрадировали в США, где он также разыскивался по обвинению в киберпреступлениях. В минувшем году суд Восточного округа штата Вирджиния признал россиянина виновным и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы», — добавила Волк.

Кроме того, она уточнила, что американская сторона приняла решение депортировать Буркова и по прибытии 28 сентября в аэропорт Шереметьево его задержали российские полицейские.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что хакеры выставили на продажу в даркнете данные 3,8 млрд записей Clubhouse и Facebook.