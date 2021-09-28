Путин поздравил Российский университет транспорта с 125-летием
Москва, 28 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. Сегодня, 28 сентября, президент РФ Владимир Путин поздравил преподавателей, студентов и выпускников Российского университета транспорта (МИИТ) со 125-летием со дня создания, сообщается на сайте Кремля.
Президент подчеркнул, что МИИТ прошёл большой путь и стал одним из лидеров отечественного высшего технического образования. Диплом вуза является свидетельством основательных и востребованных знаний.
«Выпущенные вузом высококвалифицированные специалисты применяют свои знания в важнейших секторах экономики, в научных исследования, применяя инженерно-техническую мысль», — отметил Путин и пожелал вузу реализации намеченных планов.
Как сообщало ИА REGNUM, РУТ (МИИТ) готовит высококвалифицированных специалистов мирового уровня в соответствии с тенденциями развития и потребностями отрасли.
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