Элиста, 28 сентября, 2021, 12:30 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с подтверждённым COVID-19. Такие данные приводит региональный оперштаб 28 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 594 случая смерти среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что эпидемиологическая ситуация в Калмыкии остаётся достаточно сложной. Ещё на месяц в регионе продлён режим коронавирусных ограничений.