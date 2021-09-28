Москва, , 12:29 — REGNUM Новые правила видеохостинга YouTube, согласно которым на платформе будет запрещено ставить под сомнение итоги выборов в США, Германии и ряде других стран, являются ярким примером цензуры. Об этом ИА REGNUM заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия»).

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«ИТ-корпорации регулярно заявляют, что они вне политики и несут общемировую миссию, не связывая свою работу с каким-либо государством. Это удобная позиция и даже правильные тезисы, но на практике мы видим другую картину. Опубликованные новые правила YouTube — очередной пример политически ангажированной модерации контента, по сути — цензуры», — сказал Хинштейн.

По его словам, видеохостинг демонстрирует, что «оспаривать и ставить под сомнение результаты выборов в избранных «демократических» и «цивилизованных» странах (к которым отнесены США и Германия, а в перспективе, видимо, добавятся все западные демократии «со свободой слова») — нельзя под угрозой блокировки, а в других странах, включая Россию, — можно безнаказанно делать что угодно и платформа не будет этому противодействовать».